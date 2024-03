Instituto é presidido por Davi Perini Vermelho - Reprodução

Publicado 30/03/2024 23:03 | Atualizado 30/03/2024 23:41

Rio - O Instituto Rio Metrópole (IRM) homologou, no Diário Oficial, uma licitação para realização de reformas e obras de adequação da sala de comando definitivo do Sistema de Fornecimento de Água (SFA) da Região Metropolitana. As intervenções custarão R$ 70,9 milhões. A informação é portal "Tempo Real".

Segundo o processo, o órgão vinculado à Casa Civil do Governo do Rio contratará serviços de engenharia especializada para a adequação da área com implantação, compreendendo a aquisição e a instalação, o suporte tecnológico e administrativo da infraestrutura interna da sala de comando do Centro de Controle Operacional (CCO), responsável por gerir o Sistema.

O Instituto ficará responsável pela implantação plena do CCO. As obras devem ser finalizadas em até três anos após a assinatura do contrato. O Rio Metrópole também terá que cuidar da gestão ao longo do prazo de concessão.

O IRM já havia anunciado anteriormente a destinação de R$ 71,5 milhões para implementação de 40 Km de asfalto e R$ 42 milhões para projetos de construção na Região Metropolitana.