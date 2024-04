Céu deve variar de parcialmente nublado a claro nesta segunda - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia/ Foto de Arquivo

Céu deve variar de parcialmente nublado a claro nesta segundaReginaldo Pimenta / Agência O Dia/ Foto de Arquivo

Publicado 01/04/2024 09:24 | Atualizado 01/04/2024 09:43

Rio - Sem previsão de chuva, a semana será de tempo estável no Rio, com algumas nuvens no céu e temperaturas máximas variando entre 32°C e 35°C. Nesta segunda-feira (1°), o dia será parcialmente nublado a claro, com ventos fracos a moderados em toda a cidade. Os termômetros devem variar entre 18°C e 32°C.

Já na terça (2) e quarta-feira (3), segundo o Sistema Alerta Rio, os meteorologistas indicam que haverá predomínio de céu parcialmente nublado, ainda com ventos fracos a moderados e temperaturas elevadas. As temperaturas podem chegar a 35°C na terça (2) e a 33°C na quarta (3). As mínimas devem ser de 17°C e 19°C, respectivamente.

Na quinta (4) e na sexta (5), ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade e a nebulosidade deverá ser variada, mas ainda sem previsão de chuva. A máxima prevista para quinta (4) é de 33°C e a mínima de 20°C. Já na sexta (5) os termômetros devem variar entre 34°C e 20°C.