Edson da Silva Junior tinha 61 anos e morreu durante uma tentativa de assalto em Coelho Neto - Reprodução

Publicado 01/04/2024 12:29 | Atualizado 01/04/2024 13:30

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Edson Theodorio da Silva Junior, de 61 anos, que foi baleado durante uma tentativa de assalto em Coelho Neto, na Zona Norte, na noite do último sábado (30). O idoso será sepultado no Cemitério de Irajá, nesta segunda-feira (1º), às 14h.

Na noite daquela véspera de Páscoa, segundo a Polícia Militar, os agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) foram acionados para a ocorrência de uma "tentativa de roubo", na Rua Cajurana. No local, os militares encontraram Edson ferido e levaram o homem para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que "o paciente deu entrada na unidade já em óbito".

Ao DIA, Valéria Elzita, sobrinha mais velha de Edson Theodorio, contou que a família estavam voltando de um shopping, onde compraram chocolates para a Páscoa. "Edson estava dirigindo com um tio e outras duas tias minhas. Depois que passaram pela Avenida Brasil, eles foram surpreendidos por duas motos com dois caras em cada uma, que fecharam o carro", explicou.

Segundo o relato de Valéria, ninguém sabe o motivo que levou um dos criminosos a atirar. "De repente, um cara disparou e o tiro pegou no pescoço do meu tio. As minhas tias desceram do carro, mas acharam que não tinha pegado em ninguém. Quando uma delas abriu a porta do motorista e tirou o cinto do Edson, ele caiu de cara no chão. Nisso, os bandidos se assustaram, não levaram o carro, mas roubaram as bolsas de chocolate", contou Valéria.

Procurado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para retirar o corpo do idoso da Rua Cajurana. No entanto, a sobrinha de Theodorio contou que, após os tiros, um policial militar entrou no carro deles e dirigiu até o Albert Schweitzer.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na DHC, que está investigando o episódio "para apurar a autoria do crime".

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini