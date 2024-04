Corpo de Bombeiros busca por homem que caiu do costão do Elevado do Joá - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 01/04/2024 19:44

Rio - O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pelo jovem William Bandeira de Menezes, de 23 anos, que desapareceu ao cair no mar em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, contou, na tarde desta segunda-feira (1), que a procura acontece sem pausas e deve continuar até que a vítima seja encontrada.

Ainda de acordo com o militar, os bombeiros atuam com auxílio de drones, helicópteros motos aquáticas e embarcações próximo ao local do desaparecimento.

"O Corpo de Bombeiros prossegue nas buscas pelo jovem que desapareceu no mar após cair do costão de São Conrado na manhã de domingo. A corporação está empenhando diversos mergulhadores próximo ao local original do desaparecimento, além de drones e helicópteros para varredura em todo o costão e nas praias que ficam próximas do local do acidente. Estamos também empregando diversas embarcações e motos aquáticas com guarda-vidas, principalmente realizando as buscas superficiais, totalizando mais de 20 bombeiros militares nesta operação. As buscas continuam com força total, dia e noite e sem previsão de término, para que a gente possa encontrar o quanto antes a vítima desaparecida", explicou Contreiras.