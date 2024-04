Publicado 02/04/2024 00:20

Mesmo tratado com antipatia por figuras importantes da cúpula do governo federal, o agronegócio segue batendo recordes. Primeiro trimestre do ano foi o mais bem-sucedido da série histórica em abertura de novos mercados. O setor representa o Brasil que dá certo.

Com Bolsonaro inelegível, começa a corrida para definir quem será o nome forte da direita em 2026. Michelle e Tarcísio despontam como herdeiros políticos do ex-presidente e, ao que tudo indica, um deles irá disputar eleição com Lula.