Ykenga trabalhou por anos no Jornal O Dia - Reprodução

Ykenga trabalhou por anos no Jornal O DiaReprodução

Publicado 01/04/2024 20:56 | Atualizado 01/04/2024 21:07

Rio - Morreu na manhã desta segunda-feira (1º), aos 71 anos, o chargista Bonifácio Rodrigues de Mattos, conhecido pelo nome artístico de Ykenga. Ele trabalhou por muitos anos fazendo charges bem humoradas nas páginas do jornal O DIA.

Carioca, Bonifácio era desenhista técnico e sociólogo por formação, nasceu em 1952. Ykenga começou sua carreira em 1970 no 'O Pasquim' e, posteriormente, atuou nas redações de 'O DIA', 'O Povo', 'Última Hora', 'O Fluminense', 'Jornal dos Sports', 'Tribuna da Bahia', 'O Povo de Fortaleza'. O chargista também trabalhou em portais internacionais como o 'Liberacion', da Suécia, o 'La Juventud' do Uruguai e o 'Starchel', da Bulgária.

Ykenga ilustrou livros com textos de Martinho da Vila, da editora Novos Talentos, da Associação Brasileira de Letra (ABL) e o Catálogo do salão Internacional de Caricatura de Montreal (Canadá), além de publicar trabalhos autorais.



O chargista costumava fazer sua crítica à realidade através do humor explícito em seus desenhos e era um ativista das causas negras.

Rubro-Negro fanático, Ykenga será sepultado às 15h desta quarta-feira (3) no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana.