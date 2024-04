A região da Tijuca fica na área de policiamento do 6º BPM - Google Street View

Rio - A tentativa de assalto a um veículo, que causou um confronto e terminou com uma bombeira militar baleada, na tarde desta terça-feira (2) , na Tijuca, Zona Norte do Rio, evidencia o aumento do número de crimes como esse na região de atuação do 6º BPM (Tijuca). Somente os primeiros dois meses deste ano, foram registrados 400 roubos de rua - que incluem roubos a pedestres, a celulares e em ônibus - e 153 de veículos, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

O levantamento mostra que, entre os bairros do Andaraí, Grajaú, Tijuca, Vila Isabel e parte do Alto da Boa Vista, houve um aumento de 93,7% no número de roubos de carro registrados em janeiro e fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O ISP ainda não divulgou os dados de março, mas nos primeiros dois meses de 2024 tiveram 153 registros. Já em janeiro e fevereiro de 2023 foram 79.

Quando a quantidade de roubos a veículos se refere apenas ao mês mais recente do levantamento, ou seja, fevereiro, também há um aumento grande em relação ao ano passado. No mês deste ano foram 87 contra 49 de 2023, um crescimento de 77,6%.

Em relação aos roubos de rua, já aconteceram 400 casos este ano, sendo 195 em fevereiro. Em 2023, foram 323 em janeiro e fevereiro, e 167 apenas no segundo mês. Novamente, houve aumento nos números.

Os crimes de roubos de veículos e de rua fazem parte da categoria de indicadores estratégicos do ISP assim como a letalidade violenta, que inclui os crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram seis homicídios registrados na região, quatro casos a mais do que o mesmo período do ano passado.

Além desses, também houve crescimento em casos de estupro, sendo 14 cometidos este ano. Em janeiro e fevereiro de 2023, foram quatro. Em relação a tentativas de homicídios, foram 11 nos dois primeiros meses de 2024 e nove no mesmo período do ano passado.

Em nota, Polícia Militar (PM) informou que reforçou o policiamento no local, atuando em conjunto com agentes do programa Segurança Presente. Além disso, policiais do 6° BPM (Tijuca) realizam reuniões frequentes com moradores do bairro para debater as demandas da região.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) reforça, ainda, a importância do acionamento imediato da PM em casos de roubos, através da Central 190, e da realização dos boletins de ocorrência nas delegacias. Segundo a corporação, isso permite traçar um planejamento de segurança mais preciso e efetivo.

Bombeira baleada

A bombeira militar Sabrina Waisfougel Monteiro, de 45 anos, que estava de folga, levou um tiro no tórax por volta das 14h desta terça-feira (2), na Tijuca, na Zona Norte do Rio, durante uma troca de tiros ente um agente do 6º BPM e criminosos que tentavam roubar um carro. O caso aconteceu no cruzamento entre a Rua Moraes e Silva com a Rua São Francisco Xavier.

A vítima foi levada em estado grave por moradores ao Hospital Israelita Albert Sabin, no bairro do Maracanã, também na Zona Norte. Ela encontra-se clinicamente estável, mas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde será submetida a procedimento cirúrgico. A Diretoria Geral de Saúde do Corpo de Bombeiros acompanha a evolução do caso.

De acordo com a Polícia Militar, um agente que realiza patrulhamento a pé pela área estava em um estabelecimento comercial se hidratando durante expediente quando foi informado por populares sobre a tentativa de assalto. Ele flagrou um motorista sendo roubado por quatro homens que estavam em três motocicletas.

Ao perceber a presença policial, os criminosos abriram fogo contra o agente, que atirou como resposta. A troca de tiros ocorreu a metros de distância do Colégio Militar e também próximo do Colégio Pedro II, num ponto bastante movimentado.

Dois bandidos entraram no carro roubado na intenção de fugir. A corporação informou que, na rota de fuga, eles bateram o veículo em uma árvore e o abandonaram na Rua Ibituruna com Moraes e Silva. Nenhum dos suspeitos foi capturado até o momento.

O local foi preservado para perícia, e o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).