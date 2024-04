O irmão a perseguiu com um machado - Reprodução

O irmão a perseguiu com um machadoReprodução

Publicado 03/04/2024 08:05

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2), o pai e o irmão de uma mulher agredida e ameaçada dentro de casa no bairro Caioaba, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em imagens obtidas através de uma câmera de segurança da região é possível ver que a vítima conseguiu fugir da residência com o filho menor de idade, mas foi perseguida pelo irmão que estava com um machado em mãos.



A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade (Deam). Segundo a delegada Mônica Areal, responsável pela investigação, a vítima procurou a 52ªDP (Nova Iguaçu) na última segunda-feira (1º) a noite para registrar uma ameaça feita pelo irmão por motivo banal, após ele quebrar seu tanque de lavar roupa.

A mulher foi agredida pelo pai e irmão Divulgação



Já na terça (2), houve uma discussão enquanto a vítima estava no banheiro. Em seguida, seu pai de 66 anos quebrou a porta e começou a agredi-la tanto verbalmente, quanto fisicamente. A vítima relatou ainda que estava fazendo suas necessidades quando foi agredida.

Neste momento, seu filho tentou defendê-la, mas seu irmão não permitiu, dando um golpe de mata leão no menor . Quando conseguiram fugir das agressões, os dois foram para rua do jeito que estavam, a criança, inclusive de cueca, quando notaram que o irmão estava vindo e os ameaçando com um machado na mão.



Na delegacia, o irmão relatou que somente separou a briga, mas os policiais analisaram as imagens de uma câmera e o viram com um machado. Ele responderá por lesão corporal e ameaça. Enquanto o pai da vítima deve responder por lesão corporal e injúria.