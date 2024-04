Dr. Luizinho, Marcelo Monfort e Gustavo Tutuca; subsecretário se filiou ao Progressistas - Reprodução Instagram

Publicado 03/04/2024 22:05

Rio - O subsecretário de Eventos da Secretaria Estadual de Turismo do Rio, Marcelo Monfort, anunciou, nesta quarta-feira (3), sua filiação ao partido Progressistas e a pré-candidatura à Câmara Municipal da cidade. Em uma postagem no Instagram, ele apareceu ao lado do deputado federal Dr. Luizinho e do deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

"Há vinte anos sou empresário do ramo de turismo e entretenimento e e atualmente ocupo o cargo de subsecretário de Eventos do Estado do Rio de Janeiro, uma das principais segmentações institucionais da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ). Tenho 27 anos de experiência política e realizações na área de entretenimento e eventos em todo o estado", escreveu Monfort na rede social.

"Um dos maiores projetos da minha carreira foi a divulgação do projeto de redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços para o segmento (ICMS), tanto na capital quanto no interior do Rio de Janeiro, o que auxiliou os produtores de eventos em todo o Estado. No setor de eventos da Setur-RJ, fomentei o turismo náutico, já que há uma ausência de um píer para barcos de pequeno e médio porte na capital. O obstáculo dificulta a segmentação náutica do turismo, que cada vez mais vem crescendo na cidade do Rio de Janeiro", continuou.



"Ainda à frente da Setur-RJ, coordenei a realização da maior feira de Turismo do estado do Rio de Janeiro "ExpoRio Turismo" e fui responsável pelo roadshow 'O Rio Continua Lindo. E Perto!', dois amplos projetos que divulgaram o RJ nos mercados turísticos estadual e nacional. O programa de artesanato sempre esteve presente em todos os projetos que realizei. Na Setur-RJ, participei recentemente, das articulações para o show histórico do Alok, em Copacabana, o Carnaval na Sapucaí e o show da cantora Madonna, previsto para maio desse ano. Conto com vocês nessa caminhada", concluiu.