Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/04/2024 20:14

Rio - O petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado no sequestro a ônibus na Rodoviária do Rio , teve uma melhora significativa no seu quadro. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (3), o servidor da Petrobras já interage com familiares e se alimenta sentado em poltrona, mas segue monitorado em leito semi-intensivo do Hospital Samaritano Botafogo.

Internado desde o último dia 12 de março, Bruno agora também passa por sessões de fisioterapia para se recuperar dos ferimentos. O petroleiro foi atingido no tórax e pescoço, tendo o pulmão e baço perfurados. Desses tiros, um dos projéteis ficou alojado próximo ao coração.

No último dia 28, Bruno foi transferido de leito no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para a ala de menor risco, onde vem sendo acompanhado pela unidade de saúde particular na Zona Sul. O petroleiro passou 10 dias respirando com ajuda de equipamentos.

O Hospital Samaritano é o terceiro pelo qual Bruno passa. Antes, o petroleiro foi transferido para o INC ainda em estado grave, logo após passar por um primeiro procedimento delicado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para onde foi socorrido inicialmente.

Durante a primeira cirurgia, ele foi operado por três equipes médicas e precisou de pelo menos seis bolsas de sangue. A partir dessa informação, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro iniciou uma campanha de doação de sangue para o funcionário da Petrobras.

Relembre o caso

Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, que segue preso de forma preventiva, manteve 16 pessoas reféns por cerca de três horas dentro do ônibus e se entregou aos agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no último dia 12. Paulo Sérgio iria para Juiz de Fora, em Minas Gerais.



Segundo relato do sequestrador à policiais, ele teria confundido Bruno com um policial à paisana. Paulo estaria fugido da comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio, onde teria se desentendido com traficantes e baleado um dos criminosos.

Quem é a vítima?



Bruno foi aprovado em concurso da Petrobras em 2023 para o cargo de técnico de estabilidade em operação de lastro. Ele passava por um processo de treinamento e vivia entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde cursa Engenharia Elétrica, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).