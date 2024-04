Ronnie Lessa é acusado de ter atirado em Marielle e Anderson - Divulgação/ MPRJ

Publicado 03/04/2024 18:33

Rio - O ex-policial militar Ronnie Lessa, acusador de matar Marielle Franco e Anderson Gomes, ficará mais um ano preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. O corregedor da unidade acolheu a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro e autorizou a renovação do prazo de permanência até março de 2025.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o juiz Gustavo Gomes Kalil proferiu, no dia 19 de março, a decisão de prorrogar por até três anos a permanência de Lessa no presídio de segurança máxima. O magistrado ressaltou que os motivos para manutenção do ex-PM na unidade permanecem intactos.

O prazo para o pedido de renovação expirava no dia 21 de março, mas o ofício foi enviado à 5ª Vara Federal de Campo Grande no dia anterior.

Lessa está preso pelo assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson desde março de 2019, assim como seu comparsa Élcio de Queiroz. Em delação premiada, o ex-PM apontou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes dos homicídios, e as investigações apontaram que o então chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa atuou para atrapalhar a apuração dos agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).