Policia Civil prendeu 19 pessoas pelo crime de associação criminosaReprodução

Publicado 03/04/2024 21:43 | Atualizado 03/04/2024 21:49

Rio - Policiais Civis da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter) estouraram um escritório clandestino de call center nesta quarta-feira (3), na rua Roberto da Silveira, nº 938, Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação, 19 pessoas - dois homens e 17 mulheres - foram presas em flagrante pelo crime de associação criminosa.

Os agentes inicialmente cumpririam mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, mas ao chegarem no endereço encontraram os criminosos aplicando os golpes do empréstimo consignado. Também foram apreendidos eletrônicos e documentos. Entre eles, anotações com dados cadastrais, script de venda, passo a passo de como enganar os 'clientes', valores das premiações, entre outros.

Os materiais serão encaminhados para a perícia a fim de respaldas outro inquérito desmembrado para apuração dos crimes também de estelionato. A suposta dona da empresa não foi encontrava no estabelecimento durante o cumprimento do mandado judicial, mas já foi identificada e irá responder pelos crimes em apuração na investigação desmembrada.



As investigações começaram no dia 5 de março, quando policiais lotados na especializada estranharam o forte esquema de segurança do local enquanto cumpriam mandado de prisão não relacionado ao caso. Eles comunicaram a suspeita ao delegado Adriano França, titular da Polinter, que solicitou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) a expedição do mandado de busca.