O caso foi registrado na 58° DP (Posse), onde o homem permaneceu preso - Reprodução Google Maps

Publicado 03/04/2024 19:24

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam, nesta quarta-feira (3), um homem com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio em uma briga de torcidas organizadas, na Avenida dos Inconfidentes, em Austin, Nova Iguaçu.

Agentes do Austin Presente abordaram o homem durante o patrulhamento e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após uma consulta, foi constatado o mandado de prisão em aberto.

O crime teria ocorrido em 2013 em um tumulto generalizado entre as torcidas do Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O acusado, que fazia parte da Torcida Organizada Força Jovem do Vasco, também possui mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia.

O caso foi registrado na 58° DP (Posse), onde o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.