Os agentes baleados pertencem à Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) - marcos porto

Publicado 03/04/2024 18:41 | Atualizado 03/04/2024 18:46

Rio - Dois policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) foram baleados, na tarde desta quarta-feira (3), durante troca de tiros com suspeitos em Seropédica, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Civil, o estado de saúde dos agentes é estável. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participaram do confronto.



Segundo a PRF, as equipes policiais foram atacadas durante policiamento na BR-465 e fazem buscas pelos suspeitos. Um vídeo da Rua Rita Batista, no bairro Campo Lindo, mostra as viaturas passando em alta velocidade.