Duas mulheres e um homem são presosReprodução

Publicado 03/04/2024 17:45 | Atualizado 03/04/2024 21:01

Rio - Policiais civis prenderam um homem e uma mulher em flagrante, nesta terça-feira (2), pelo crime de estelionato contra a administração pública. O casal falsificou 19 boletos, no valor de quase R$ 8 mil, para tentar tirar uma van de um depósito público em São Cristóvão, na Zona Norte.

De acordo com Secretaria de Ordem Pública (Seop), o veículo está retido por causa de uma dívida de R$ 7.984, valor correspondente a 19 multas não pagas.

Ao chegar no depósito, a dupla entregou os comprovantes com a data adulterada para os atendentes. Os funcionários perceberam que os documentos eram falsos porque essa mesma documentação já havia sido apresentada no dia 25 de março para retirar a mesma van do mesmo depósito.



Como as multas em momento algum foram desvinculadas do sistema, os funcionários chamaram a polícia. Os três foram conduzidos para a 21ª DP (Bonsucesso) e vão responder por tentativa de estelionato à administração pública.