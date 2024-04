Pneus incendiados na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/04/2024 19:39 | Atualizado 03/04/2024 19:56

Rio - Três suspeitos foram mortos durante uma troca de tiros com policiais militares no fim da tarde desta quarta-feira (3) na comunidade César Maia, na Zona Oeste do Rio. Após o confronto, criminosos incendiaram pneus e formaram barricadas na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, próximo ao conjunto habitacional.

De acordo com a PM, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizavam policiamento na comunidade quando foram alvos de um grupo de criminosos. Após o confronto, três suspeitos baleados foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas eles não resistiram aos ferimentos.

Os policiais apreenderam dois fuzis, duas granadas, um rádio, munições e drogas. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).