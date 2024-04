Mestre Belo conquistou diversos títulos à frente da bateria da Imperatriz - Álbum de família

Mestre Belo conquistou diversos títulos à frente da bateria da ImperatrizÁlbum de família

Publicado 03/04/2024 19:10 | Atualizado 03/04/2024 20:20

O mundo do Carnaval está luto. Morreu nesta quarta-feira (3), aos 78 anos, mestre Beto, que comandou a bateria da Imperatriz Leopoldinense entre 1989 e 2005, conquistando seis títulos no Grupo Especial. O sambista estava internado no Hospital Pasteur, no Méier, Zona Norte, e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O corpo será velado nesta quinta-feira (4), na Capela A premium do Cemitério do Caju, a partir das 11h. Em seguida, será encaminhado para cremação, às 14h, no mesmo local.

Nas redes sociais, a Imperatriz publicou uma nota de pesar: "Ele era parte da nossa 'Joia da Coroa'. (...) Seu nome estará pra sempre eternizado na história da Imperatriz. Descanse em paz, mestre Beto. Obrigado por tudo." Os títulos com a Verde e Branco de Ramos foram em 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

Policial militar aposentado, Alberto da Conceição Guimarães, seu nome de batismo, era morador de Olaria e torcedor do Vasco da Gama.

Além de comandar os ritmistas da Imperatriz, onde ficou por mais de duas décadas, liderou a bateria da Siri de Ramos. Em 2022, foi homenageado pela escola no enredo "Entre percussão, coração e a coroa que te rege, mestre Beto é nota 10". A agremiação também se manifestou nas redes: "Além de deixar um legado no mundo do samba, nos ajudou muito com sua experiência e sabedoria."

Ele deixar mulher e uma filha, Cristiane.