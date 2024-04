Sistema Imunana-Laranjal - Divulgação

Publicado 03/04/2024 19:21

Moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha do Paquetá, no Rio, estão parcialmente sem água desde às 5h59 desta quarta-feira (3). A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) interrompeu a operação do Sistema Imunana-Laranjal, responsável pelo abastecimento desses municípios, devido à alteração da qualidade da água bruta (ainda não tratada) no manancial de captação.

Em nota conjunta com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Cedae informou que mandou uma equipe de emergência ao local para tentar identificar a origem do poluente encontrado, um produto químico conhecido como tolueno.

"A Cedae e o Inea tranquilizam a população de que não há risco de a substância chegar às residências, porque a captação só será retomada quando a água estiver totalmente adequada para consumo humano", diz o comunicado. Ainda não se sabe a origem da contaminação.

De acordo com a companhia, ainda não há um prazo para que o sistema volte ao normal. "Por isso, a orientação é para que a população faça uso consciente da água, adiando tarefas não essenciais que exigem grande consumo", conclui o texto.

O que é tolueno

O tolueno é um líquido incolor com odor aromático. Na forma pura, contém traços de benzeno como impureza. Níveis elevados podem causar perda de concentração, cansaço, perda de apetite e alterações na visão, audição e olfato, sintomas que desaparecem, cessada a exposição.

Em casos de exposição mais grave, pode causar total perda de olfato, da audição, convulsões, sufocamento e parada cardiorrespiratória.