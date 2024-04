Publicado 04/04/2024 02:00

Segundo o IBGE, a produção industrial caiu 1,8% nos últimos 2 meses. Retração preocupa e afeta diretamente a geração de emprego e renda no Brasil. Promover ambiente econômico adequado para o avanço do setor produtivo precisa estar entre as prioridades do governo.

Sem muito alarde, o Ministério da Justiça anunciou a conclusão do relatório sobre a fuga de detentos em Mossoró. De acordo com o documento, não há indícios de corrupção, mas falha nos procedimentos. Foragidos continuam soltos e caso sem explicações claras.