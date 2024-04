PM entrou em confronto com criminosos que roubavam carro em rua no Maracanã - Reprodução

Publicado 03/04/2024 17:18





Sabrina Waisfougel Monteiro foi baleada no tórax durante o confronto entre o policial e cinco criminosos que roubavam um carro na Rua Moraes e Silva. A bombeiro foi levada em estado grave para o Hospital Israelita Albert Sabin, também no Maracanã. Rio - A Polícia Militar instaurou um procedimento interno para apurar a conduta de PM do 6º BPM (Tijuca) para impedir assalto no Maracanã, nesta terça-feira (2), onde uma bombeiro de folga acabou sendo baleada . A ação do policial para impedir o crime foi flagrada por câmeras de segurança.Sabrina Waisfougel Monteiro foi baleada no tórax durante o confronto entre o policial e cinco criminosos que roubavam um carro na Rua Moraes e Silva. A bombeiro foi levada em estado grave para o Hospital Israelita Albert Sabin, também no Maracanã.

De acordo com a Polícia Militar, as imagens capturadas pela câmera da farda do policial estão disponíveis para avaliação. A corporação informou também que o PM bebia água em um estabelecimento na rua, quando foi alertado por clientes sobre o assalto.

Cinco criminosos que estavam divididos em três motocicletas roubaram um carro, modelo Honda Civic, cor prata. O PM reagiu e deu início a um confronto. Na fuga, os bandidos bateram com o veículo roubado em outro carro e em uma árvore, na Rua Ibituruna. Todos fugiram.

A troca de tiros ocorreu perto do Colégio Militar e do Colégio Pedro II, um ponto de muito movimento no bairro.



A bombeiro foi atingida quando os criminosos abandonavam o automóvel roubado. Não se sabe se o tiro partiu dos suspeitos ou da polícia. O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira).

Sabrina, de 45 anos, é 1º sargento e lotada no Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Ela está internada na UTI e seu quadro médico é considerado estável.