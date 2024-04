Polícia Militar do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 02/04/2024 15:25

Rio - A bombeira militar Sabrina Waisfougel Monteiro, que estava de folga, levou um tiro no tórax por volta das 14h desta terça-feira (2), na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Ela foi atingida durante troca de tiros entre um policial militar do 6º BPM (Tijuca) e bandidos que tentavam roubar um carro na rua Moraes e Silva com a Rua São Francisco Xavier. Ela foi levada em estado grave por moradores ao Hospital Israelita Albert Sabin, no bairro do Maracanã, também na Zona Norte.



De acordo com a Polícia Militar, um agente que realiza patrulhamento a pé pela área estava em um estabelecimento comercial se hidratando durante expediente quando foi informado por populares sobre a tentativa de assalto. Ele flagrou um motorista sendo roubado por quatro homens que estavam em três motocicletas.

Ao perceber a presença policial, os criminosos abriram fogo contra o agente, que atirou como resposta. A troca de tiros ocorreu a metros de distância do Colégio Militar e também próximo do Colégio Pedro II, num ponto bastante movimentado.

Dois bandidos entraram no carro roubado na intenção de fugir. A corporação informou que, na rota de fuga, eles bateram o veículo em uma árvore e o abandonaram na Rua Ibituruna com Moraes e Silva. Nenhum dos suspeitos foi capturado até o momento.

A mulher foi atingida na hora em que os criminosos deixaram o automóvel. Não se sabe se o tiro partiu dos suspeitos ou da polícia. O local foi preservado para perícia, e o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).



Sabrina, de 45 anos, é 1º sargento e lotada no Centro de Perícias Médicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Ela encontra-se clinicamente estável, mas na UTI, onde será submetida a procedimento cirúrgico. A Diretoria Geral de Saúde da corporação acompanha a evolução do caso.