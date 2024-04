O suspeito já estava sendo monitorado pela Polícia Civil - Divulgação

O suspeito já estava sendo monitorado pela Polícia CivilDivulgação

Publicado 03/04/2024 07:01

Rio - O líder de uma quadrilha responsável pela prática de roubos conhecida como ‘saidinha de banco’ foi preso em flagrante na Rua Sete de Setembro, no Centro do Rio, enquanto estava em frente a uma instituição financeira observando e aguardando a saída de possíveis vítimas. O caso aconteceu na última segunda-feira (1º).

O suspeito, identificado como Fábio Cassiano da Silva, estava sendo monitorado por agentes da 5ªDP (Men de Sá). Segundo as investigações, ele pertence à principal e mais atuante organização criminosa de roubo após saque a bancos do município do Rio. O grupo tem como área de atuação diversos bairros da capital, sendo os principais alvos na região central, zona sul e zona oeste.

Preso em flagrante pela primeira vez em 2008, Fábio possui uma extensa ficha criminal, com mais de dez anotações, além de ser apontado como autor de diversos roubos e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, no dia 18 de dezembro do ano passado, ele foi solto passando a usar tornozeleira eletrônica, mas voltou a atuar na organização, dessa vez, não mais como protagonista dos roubos, e sim no posto de “olheiro”, acompanhando e escolhendo as vítimas do grupo.

Durante as suas últimas ações, o setor de inteligência da 5ªDP, conseguiu observar que o criminoso agia da seguinte forma: Escolhia a agência bancária alvo, se sentava no assento de espera de atendimento e aguardava o soar da máquina de contagem de dinheiro, sinal de que algum cliente sacaria uma quantidade vultosa. Após notar que aconteceria a retirada, acompanhava o cliente que havia acabado de sacar o dinheiro até a saída do banco, onde, após alguns metros em via pública, a vítima era abordada por outros participantes da quadrilha que, mediante ameaça com armas de fogo, roubavam a quantia sacada e seus pertences pessoais.

A prisão de Fábio faz parte de um desdobramento de ações de inteligência realizadas pela distrital com o intuito de monitorar e coibir a prática de crimes na circunscrição da unidade.