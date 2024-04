Policiais de diversos batalhões fazem operações em comunidades da capital e Baixada Fluminense - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/04/2024 08:23 | Atualizado 03/04/2024 08:29

Rio - Agentes de diversos batalhões fazem operações em 10 comunidades das zonas Norte e Oeste da capital, além da Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, todas as ações têm o objetivo de reprimir o roubo de veículos e coibir as tentativas de expansão territorial da facção Comando Vermelho (CV), que promove a maior parte dos conflitos armados no Rio de Janeiro.

Na Zona Norte, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos fazem uma operação nas comunidades de Manguinhos e Mandela. No bairro Sampaio, a equipe do 3º BPM está no Morar Carioca e Rato Molhado.

Na Zona Oeste, militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam uma ação na Cidade de Deus. De acordo com a PM ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Já na Baixada Fluminense, agentes do 20º BPM (Mesquita) estão na comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu. Em Duque de Caxias, o 15º BPM (Duque de Caxias) faz uma operação nas comunidades Azeite, Ilha, Barro Branco e Cantão. Nestas, até o momento, também não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, na área da Cidade de Deus, a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira suspendeu o funcionamento, em razão da operação policial.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação (SME) ainda não respondeu sobre os impactos nas escolas das regiões que recebem ação da Polícia Militar.