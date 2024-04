Os agentes apreenderam uma pistola, facas e um soco-inglês - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 03/04/2024 09:38

Rio - Um homem que se passou por policial civil para ameaçar funcionários de um bar no Centro do Rio foi preso na noite desta terça-feira (2). Luiz Felipe de Carvalho Pedra, de 50 anos, estava com uma pistola, munições, facas e um soco-inglês quando foi detido por agentes da 5ª DP (Mem de Sá).



Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o rapaz tira uma pistola da mochila e mostra para um funcionário. Durante a abordagem, Luiz Felipe se identificou como delegado da 5ª DP (Mem de Sá), Dr. Pedras. No entanto, os agentes estranharam já que não o reconheceram.



Com o homem, os policiais encontraram uma carteira de identificação que ele usava para se passar por investigador particular. Luiz Felipe foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma branca e por se passar por funcionário público.

Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.