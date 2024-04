Homem foi morto na Rua Souza Franco, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Homem foi morto na Rua Souza Franco, em Vila IsabelReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/04/2024 08:53 | Atualizado 03/04/2024 12:14

Rio - Um tentativa de invasão ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, terminou com três mortes na madrugada desta quarta-feira (3).



Criminosos da comunidade São João, no Engenho Novo, também Zona Norte, tentaram invadir a região para expandir o controle da facção Comando Vermelho (CV). O Morro dos Macacos é comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



Bandidos que atuam pelo TCP reagiram ao ataque, ocasionando uma intensa troca de tiros na região. No interior da comunidade, duas pessoas, identificadas como Ítalo Bruno do Carmo, 21 anos, e de João Victor de Oliveira Soares, 19, morreram.

Já nos arredores, André Oliveira Vieira, de 41 anos, foi atingido por tiros na Rua Souza Franco. Ele morreu no local. Segundo familiares da vítima, o homem tinha passagens pela polícia. Ele utilizava uma tornozeleira eletrônica.



Há relatos de moradores alegando que criminosos chegaram a invadir condomínios durante a madrugada para fugir do tiroteio.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (UPP/Macacos) foram acionados para uma ocorrência de homicídios na Rua Souza Franco, em Vila Isabel.



Uma viatura preserva o local até a chegada da Polícia Civil, que foi acionada para realizar uma perícia. Não há operação na comunidade, mas o policiamento foi reforçado.

A Polícia Civil informou que investiga as mortes de André Vieira de Oliveira, Ítalo Bruno do Carmo e de João Victor de Oliveira Soares. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.