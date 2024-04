Patrick flagrado roubando uma garrafa de whisky no valor de R$ 105,90 - Reprodução

Publicado 03/04/2024 09:14 | Atualizado 03/04/2024 09:52

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2), um homem de 20 anos por roubo a um supermercado em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Patrick Rocha Maciel, possui 80 anotações criminais, e desta vez foi flagrado pelo fiscal do estabelecimento com uma garrafa de whisky no valor de R$ 105,90.



Em imagens obtidas pela câmera de segurança do local é possível ver o momento em que ele coloca a bebida dentro de uma sacola e tenta fugir, mas é detido e em seguida colocado em uma viatura que foi acionada pelo funcionário do supermercado.