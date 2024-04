Vacinação contra dengue pode ser interrompida até sábado (6) - Reprodução/ PMM

Vacinação contra dengue pode ser interrompida até sábado (6)Reprodução/ PMM

Publicado 01/04/2024 21:58

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, na noite desta segunda-feira (1), que a vacinação contra a dengue pode ser paralisada no sábado, dia 6, por falta de doses. De acordo com a pasta, não há previsão de entrega de novas remessas por parte do Ministério da Saúde. O imunizante ainda está disponível nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, e Super Centro Carioca de Vacinação, em Campo Grande.

Ainda segundo a SMS, foram aplicadas quase 105 mil doses em crianças de 10 a 14 anos desde o início da vacinação, no dia 23 de fevereiro, até esta segunda-feira.

Em nota, a secretaria ressaltou que, devido à melhora nos indicadores epidemiológicos nas últimas semanas, o município do Rio não está mais em epidemia de dengue. No entanto, a pasta recomenda que a população mantenha os cuidados contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente em casa, onde se encontra a maioria dos focos do vetor da doença. As ações incluem esvaziar recipientes com acúmulo de água parada, preencher os vasos de planta com areia e limpar ralos e calhas.

Em 2024, até o momento, foram registrados 82.436 casos de dengue e sete mortes por conta da doença no Rio.