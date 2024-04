A deputada Marina do MST (PT) - Reprodução / redes sociais

Rio – O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, na última terça-feira (26), oito pessoas que empurraram e atacaram com garrafas, pedras e ovos a deputada estadual Marina do MST, em agosto de 2023. Os crimes foram praticados em um encontro em Lumiar, distrito de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.

Foram denunciados Jailton Barroso Eller, por incitar publicamente a prática de crime, e Wanderlêi Araujo, Leandro Nascimento Longo, Manoel João Leal, Marcos Halley da Silva Klein, Aderlã de Oliveira Frez, Maria Conceição Costa e Samara Thuller de Oliveira, por injúria real e constrangimento ilegal. A Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo ainda propôs pena para outras três pessoas, que praticaram crimes menores no mesmo contexto.

Segundo a denúncia, um dia antes do evento, programado para 12 de agosto de 2023, Jailton, por meio de um aplicativo de mensagens, convocou pessoas para comparecerem ao local para impedir a realização do encontro. A alegação era que Marina supostamente iria invadir terras.

De acordo com a deputada, em entrevista ao DIA em 25 de agosto de 2023 , duas semanas após o ocorrido, o objetivo do encontro era fazer a prestação de contas do seu mandato e expor o trabalho do MST.

Assim, no dia do evento, os denunciados compareceram ao local, acompanhados de várias outras pessoas não identificadas. Eles passaram a xingar Marina do MST, que foi empurrada para fora do coreto da praça de Lumiar, local da reunião. Em seguida, foram arremessados líquidos e garrafas na direção da deputada.

Marina e seu grupo foram escoltados pela Polícia Militar, mas foram seguidos pelas pessoas denunciadas, que passaram a atirar ovos na deputada e seus apoiadores. No entanto, a reunião foi realizada no pátio do posto de policiamento.

A deputada estadual Marina do MST comemorou a decisão do MPRJ: "Em um dia como hoje, em que fomos às ruas para a 'descomemoração' dos 60 anos da Ditadura Militar, a decisão que reconhece o crime contra mim, uma parlamentar Sem Terra, nos mostra o caminho para a democracia que acreditamos e construímos com os movimentos sociais. A Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo ofereceu denúncia em agosto de 2023. Foram meses de trabalho da nossa equipe e de expectativa de uma resposta da Justiça. E hoje, num dia simbólico para nós, ela finalmente chegou", afirmou.