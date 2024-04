Casas estão sendo invadidas diariamente pela água e pela terra que vem da mata - Reprodução

Casas estão sendo invadidas diariamente pela água e pela terra que vem da mataReprodução

Publicado 01/04/2024 15:37 | Atualizado 01/04/2024 18:03

Rio - O vazamento em uma manilha causa problemas sérios na comunidade Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul. Moradores denunciaram ao DIA que, sempre que chove, as casas são atingidas pela água que desce da mata por causa do problema.



A manilha, localizada na travessa José Gomes Talarico, se tornou uma dor de cabeça há pouco mais de um mês. Imagens mostram a água minando pelas paredes das casas.

Veja os vídeos:

Moradores do Tavares Bastos tem casa invadida por água da chuva por conta de problemas na manilha de escoamento.#Negligencia #Transtorno #ODia



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/Ff3YGxP1AG — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2024



A água começa a descer sempre que chove na região e segue caindo por dias seguintes, mesmo sem chuva, o que gera prejuízos como perda de móveis e eletrodomésticos.



De acordo com o produtor Kleber Reis, os próprios moradores decidiram fazer a manutenção da manilha, na tentativa de resolver o problema, mas sem sucesso.



"Quando chove, desce água. Tem uma manilha que entra água ali e desce para a rua, mas acho que ela está ruim e aí está vazando água por baixo. Já limpamos, já fizemos tudo e está entrando água na casa dos vizinhos", explica.



De acordo com o relato de outra moradora, já idosa, passa noites de chuva acordada com medo de ter sua casa inundada por causa do problema. "Tem uma senhora que agora está tomando duas caixas de remédio, ela não dorme, está com olheiras enormes, só vive chorando por conta da casa dela", disse.



Kleber conta também que procurou a Águas do Rio, mas foi informado que a empresa não lida com problemas causados por águas pluviais. O produtor então, buscou a Prefeitura do Rio, que deu prazo de 15 dias para ir ao local. A água começa a descer sempre que chove na região e segue caindo por dias seguintes, mesmo sem chuva, o que gera prejuízos como perda de móveis e eletrodomésticos.De acordo com o produtor Kleber Reis, os próprios moradores decidiram fazer a manutenção da manilha, na tentativa de resolver o problema, mas sem sucesso."Quando chove, desce água. Tem uma manilha que entra água ali e desce para a rua, mas acho que ela está ruim e aí está vazando água por baixo. Já limpamos, já fizemos tudo e está entrando água na casa dos vizinhos", explica.De acordo com o relato de outra moradora, já idosa, passa noites de chuva acordada com medo de ter sua casa inundada por causa do problema. "Tem uma senhora que agora está tomando duas caixas de remédio, ela não dorme, está com olheiras enormes, só vive chorando por conta da casa dela", disse.Kleber conta também que procurou a Águas do Rio, mas foi informado que a empresa não lida com problemas causados por águas pluviais. O produtor então, buscou a Prefeitura do Rio, que deu prazo de 15 dias para ir ao local.

Joelma Alcântara, também moradora da comunidade, teve sua casa atingida pela água que, apesar de ser limpa, causa diversos transtornos. "Está vazando água limpa na parede da minha sala e já atingiu a parede que dá pro meu quarto", desabafou.



Procurada, a Águas do Rio informou, por meio de nota, que "as galerias pluviais (estrutura utilizada para o escoamento de água das chuvas) não estão sob sua gestão." Já a Prefeitura do Rio informou que enviará técnicos ao local para vistoriar e avaliar o problema.