Maurício Macedo tinha uma empresa que lidava com manutenção elétrica e hidráulica - Reprodução

Maurício Macedo tinha uma empresa que lidava com manutenção elétrica e hidráulicaReprodução

Publicado 01/04/2024 16:09 | Atualizado 01/04/2024 16:18

Rio - O técnico em eletrotécnica Maurício Macedo, de 48 anos, morreu após ser baleado no abdômen por um policial militar durante uma confusão, na noite de domingo (31), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O PM, que estava de folga, alegou que atirou após a vítima tentar agredi-lo e desarmá-lo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Viga. Quando chegou no local, a equipe soube que o caso se tratava de uma discussão seguida de agressão física, que resultou em um tiro.



A corporação informou que o PM de folga, ao chegar próximo da sua residência, na Rua Eugênio Kan, teria sido impedido de trafegar no local porque diversos veículos estariam obstruindo a via realizando um evento irregular.

De acordo com o agente, Maurício, que apresentava estar embriagado e com alteração comportamental, o abordou tentando agredi-lo e desarmá-lo. O PM justificou que atirou para impedir as agressões.

O técnico em eletrotécnica foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu por vizinhos. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Maurício deu entrada na unidade em estado grave após ser baleado na região do abdômen, passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, por volta das 22h40.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município, onde passará por perícia. A PM destacou que abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do fato. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que dará prosseguimento à investigação.

Maurício será enterrado nesta terça-feira (2) no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. O velório está previsto para começar às 12h30. Nas redes sociais, o homem foi descrito por amigos como uma pessoa de bom coração, prestativo e respeitador.