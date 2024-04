Rafael Barbosa Gomes foi preso nesta segunda-feira (1) - Divulgação / Polícia Civil

Rafael Barbosa Gomes foi preso nesta segunda-feira (1)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 01/04/2024 20:20

Rio – Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (1), Rafael Barbosa Gomes, que tinha um carro roubado, com placa e chassis adulterados, dentro do condomínio onde mora, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de receptar carros roubados e revende-los.

O preso já possui passagem por receptação e era monitorado pelo setor de inteligência da DRFA, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil investiga se Rafael faz parte de uma quadrilha que rouba, furta e clona veículos.