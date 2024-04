Jailton foi encontrado na Estrada Luís Soares, em Nova Iguaçu - Reprodução / Google Maps

Publicado 01/04/2024 19:17 | Atualizado 01/04/2024 22:13

Rio – Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam, nesta segunda-feira (1), Jailton Carneiro dos Santos, de 47 anos, acusado de um assassinato da Paraíba, em 1999. Ele foi encontrado na Estrada Luís Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em ação que contou com o apoio da Polícia Civil paraibana.

Segundo investigações, a motivação do homicídio foi vingança. Meses antes do crime, a vítima, João Pereira da Silva, prestou queixa contra Jailton, que invadiu a sua residência e causou alguns danos, inclusive quebrando uma bicicleta. Por causa da denúncia, o criminoso arrombou a casa de João em 18 de julho de 1999 e o matou com tiros, enquanto ele estava em uma banheira.

Após o cumprimento do mandado de prisão, Jailton foi encaminhado para a prisão de Benfica, onde ficará à disposição da Justiça.