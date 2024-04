O protesto dos camelôs ocupou parte da pista central da Avenida Presidente Vargas - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 01/04/2024 14:47 | Atualizado 01/04/2024 18:04

Rio - Um grupo de ambulantes realizou um protesto em frente à sede da Prefeitura, na Cidade Nova, na tarde desta segunda-feira (1º). A manifestação, feita por camelôs da Uruguaiana, teve início às 10h, durou aproximadamente uma hora e meia, e ocupou parte da pista central da Avenida Presidente Vargas, em direção à Candelária.

Os manifestantes levaram cartazes e faixas, onde uma delas pedia "paz para os camelôs". O policiamento no local foi reforçado por agentes do 5º BPM (Centro), que acompanharam os protestantes. Não houve registros de incidentes.

No final de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes, em decisão conjunta com o governador Cláudio Castro, proibiu ambulantes ilegais na Uruguaiana depois da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) descobrir que camelôs eram obrigados a pagar uma taxa semanal de R$ 100 para poderem utilizar o espaço para trabalhar. Segundo a Prefeitura, a medida tem como objetivo coibir a comercialização de itens roubados ou de origem desconhecida.

Em suas redes sociais, o Movimento Unido dos Camelôs (Muca) informou que a campanha "paz para os camelôs" já está nas ruas distribuindo panfletos e adesivos para "conscientizar a população sobre os desafios da categoria". Na nota publicada nas redes, a associação afirma que "querem trabalhar sem medo da Guarda Municipal, com um protocolo de abordagem totalmente transparente, sem o risco de confiscarem as mercadorias."

O movimento exigiu, também, que a prefeitura aumente o número de licenças e pediu transparência no processo de obtenção do Termo de Autorização de Uso Provisório (TUAP) e na organização da fila na Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização.

A representante do movimento, Maria dos Camelôs, afirmou ao DIA que o objetivo dos protestos foi cobrar lisura neste processo. "A nossa reivindicação de hoje foi sobre os camelôs cadastrados na Uruguaiana. Foram 197 pessoas cadastradas, 120 sorteadas e apenas 75 conseguiram autorização. Estamos reivindicando aonde vão ficar os 77 [que não foram sorteados] e outros 45 que ainda não conseguiram a autorização. Como não tivemos resposta da prefeitura, fizemos um ato para pedir transparência sobre esse cadastramento", afirmou.

"A prefeitura só começou a fazer uma transparência no cadastramento porque o Movimento dos Camelôs fez um ato no dia 8 de março reivindicado a abertura de uma mesa de negociação com os trabalhadores. Desde então, conseguimos fazer isso e as coisas começaram a caminhar, mas precisamos de mais um tempo. Vamos pedir ao secretário na quarta-feira (3), em uma reunião com o Ministério Público, mais um tempo para a gente fazer o cruzamento desse cadastro e organizar os trabalhadores da Uruguaiana", disse Maria dos Camelôs.

Atendimento para regularização dos ambulantes na Uruguaiana começou nesta segunda-feira

O atendimento para regularização dos 75 ambulantes que serão autorizados a atuar na região começou nesta segunda-feira (1), na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública, na Cidade Nova. As barracas registradas ficarão ao longo da Rua Uruguaiana, no trecho entre as Ruas Buenos Aires e Carioca, e irão receber equipamentos da Prefeitura.

Após adiamento , a medida começa a valer partir do dia 8 de abril. De acordo com a Seop, nesta data também será iniciada a ocupação e fiscalização do local pela Guarda Municipal.

A Seop informou, ainda, que após um mapeamento da região, foram identificados 120 ambulantes em condições de serem regularizados. Os 45 camelôs que não forem contemplados com a licença para trabalhar na Uruguaiana, poderão se regularizar em outros pontos da cidade.