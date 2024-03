Seop promete legalizar 75 ambulantes na Uruguaiana. Imagem de Arquivo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/03/2024 13:13 | Atualizado 26/03/2024 14:52

Rio - Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, nesta terça-feira (26), a nova data escolhida para dar início a proibição de ambulantes irregulares e a fiscalização na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio. Inicialmente, as novas regras passariam a valer na segunda-feira (25).



A partir do dia 8 de abril, 75 ambulantes serão legalizados e autorizados a atuar de forma regular na região. Nesta data também será iniciada a ocupação, que será realizada pela Guarda Municipal, para ordenar o local e fazer valer as regras estabelecidas para o comércio ambulante e o uso de área pública.



Por meio das redes sociais, o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale publicou as novas informações sobre as mudanças na Uriguaiana.



“Seguindo a determinação do prefeito @eduardopaes , as equipes de controle urbano da @SeopRJ identificaram 120 ambulantes em condições de serem regularizados”, diz parte da publicação.

Na segunda, a equipe de reportagem de foi à Uruguaiana e constatou a grande quantidade de ambulantes com suas barracas no local, sem qualquer sinal de fiscalização. Ao ser questionada, a Prefeitura do Rio disse, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), que a data foi alterada, mas sem informar a nova.De acordo com a Seop, nas duas últimas semanas, a Coordenadoria de Controle Urbano realizou um mapeamento na região em que foram identificados 120 ambulantes em condições de serem regularizados. Nesta vistoria técnica feita em campo, foi elaborado projeto para assentamento de 75 ambulantes ao longo da Rua Uruguaiana, no trecho entre as Ruas Buenos Aires e Carioca, os quais receberão equipamentos da Prefeitura para trabalharem.Nesta terça, foi feito um sorteio eletrônico que selecionou 75 ambulantes - dentre os 120 - aptos a serem regularizados através do assentamento.Os 45 ambulantes que não foram contemplados no sorteio poderão se regularizar em outros pontos da cidade e também serão encaminhados para a Secretaria de Trabalho e Renda.Por outro lado, o setor de inteligência da Seop também detectou que outro grupo de “ambulantes” - que fica nas adjacências do Camelódromo - abrigam ilegalidades e crimes de receptação, especialmente de telefones celulares que são roubados e furtados na cidade."Após um mapeamento feito pela nossa equipe técnica identificamos 120 comerciantes ambulantes em condições de serem regularizados. E após um estudo de capacidade de alocação naquela região ficou definido a legalização e o assentamento de 75 ambulantes que trabalharão em um determinado trecho da Rua Uruguaiana. Lembrando que uma outra turma de ambulantes, que ficam ali nas imediações do camelódromo, acaba servindo de longa manus de ilegalidades cometidas por alguns boxes dentro do camelódromo, servindo como um polo de receptação, especialmente de telefones e celulares que são roubados e furtados na cidade. Em um futuro próximo, a gente também realizará fiscalizações nos boxes do Camelódromo e muito nos auxiliará nas investigações da Polícia Civil", destaca o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.No trecho das adjacências do Camelódromo não será permitido nenhum comerciante ambulante no espaço público."Com essas intervenções, nós estamos reinserindo a Uruguaiana no mapa do centro da cidade. O carioca pode esperar uma Uruguaiana requalificada do ponto de vista urbano e muito mais atraente para o trânsito de pedestres e de veículos. A regulamentação dos ambulantes vai permitir que as pessoas que trabalham no local de forma honesta tenham condições de se manter ali, recolhendo imposto e de forma muito mais organizada. O que a gente vai ter na região é o Ambulante Harmonia, um programa muito bem sucedido da SEOP, que já funciona muito bem em outras áreas do Rio. Com esse trabalho integrado, nós estamos explorando ao máximo o potencial comercial do espaço, entendendo também que é preciso haver ordem. Temos certeza que com essa nova perspectiva na Rua Uruguaiana, a gente vai conseguir retomar o controle do local e devolver para a população carioca um espaço requalificado", reforça o Subprefeito do Centro, Alberto Szafran.