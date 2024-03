Polícia também realizou apreensão de materiais na operação - Divulgação/PM

Polícia também realizou apreensão de materiais na operaçãoDivulgação/PM

Publicado 26/03/2024 21:06 | Atualizado 26/03/2024 22:48

Rio- As polícias Militar e Civil deflagraram uma operação na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (26), que terminou com oito presos, além de quatro autuados por furto de energia e um por receptação. A ação foi realizada através do 24ª Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com equipes da Polícia Civil.

A primeira ocorrência aconteceu no município de Japeri, onde tiveram dois presos. Dentre o material apreendido, estavam uma pistola e uma moto. Além de munições, carregador e rádio transmissor. Os policiais ainda apreenderam 510 de pinos pó branco, 237 tabletes de maconha e 165 pedras de crack. A ação foi realizada perto da comunidade do Piu-Piu.

Em Queimados, nas proximidades das comunidades do São Simão e Caixa d’água, outros três homens foram presos. Ainda foram apreendidos materiais entorpecentes, pistola, carregador, munições e rádio transmissor. De acordo com a polícia, ao entrar no local a equipe do GAT foi recebida com tiros, que foram revidados. As prisões foram realizadas após o fim do confronto e a ocorrência encaminhada à 55ª DP (Queimados).

Quatro pessoas também foram autuadas no município por furto de energia através de seus estabelecimentos comerciais. Após serem ouvidos na 55ª DP, eles foram liberados.

Já em Itaguaí, foi apreendido Michael de Oliveira e Wellington, que não teve o sobrenome divulgado. Equipes foram verificar um ferro velho quando encontraram Michel, dono do local, cometendo furto de energia e crimes ambientais. Ele foi ouvido e liberado.

Wellington foi preso por receptação após os policiais encontrarem com ele um celular roubado. Ele pagou a fiança e também foi liberado.

Em Seropédica, foram três presos. Um deles era foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto. Os outros dois continham 20 maços de cigarro contrabandeados, que foram apreendidos pela polícia.