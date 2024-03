Prisão foi realizada por agentes da Draco - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 26/03/2024 20:05 | Atualizado 26/03/2024 20:53

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26), Emanoel da Silva Lima, suspeito de integrar a milícia que atua em Curicica, na Zona Oeste do Rio. No momento em que foi detido, ele estava extorquindo comerciantes na Estrada dos Bandeirantes.

Durante a ação, os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apreenderam uma pistola, vestimentas semelhantes a de militares, colete balístico e um carro que havia sido roubado. Emanuel foi autuado em flagrante por formação de milícia privada, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo e receptação.

Em janeiro deste ano, a polícia prendeu o líder da milícia da qual o suspeito integra. Cláudio César Rocha, conhecido como Cara de Ferro , foi preso ao sair de uma boate junto com um comparsa. Na ocasião, dois seguranças do miliciano morreram em troca de tiros com agentes da Draco.