O procurador-geral de Justiça e o presidente do TRE-RJ se encontraram em reunião - Divulgação

O procurador-geral de Justiça e o presidente do TRE-RJ se encontraram em reuniãoDivulgação

Publicado 26/03/2024 19:03 | Atualizado 26/03/2024 19:12

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) se aliaram para definir estratégias de combate à influência de organizações criminosas nas eleições municipais de 2024. O Procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, se encontrou com o presidente do TRE-RJ, Henrique Carlos de Andrade Figueira, na tarde desta terça (26). Decisão surgiu após a revelação de que os irmãos Brazão, suspeitos de planejarem o assassinato de Marielle Franco, teriam infiltrado o miliciano Laerte Silva de Lima no Psol para monitorar a vereadora.



"Nós estamos traçando uma estratégia para a atuação na eleição municipal e criar uma mecanismo para que as organizações criminosas não consigam se infiltrar nas câmaras e prefeituras", disse Luciano. As eleições municipais de 2024 estão com primeiro e segundo turnos marcados para os dias 6 e 27 de outubro, respectivamente.



Luciano Mattos ressaltou que o intuito da reunião foi alinhar ações articuladas e integradas de inteligência que resultem em um protocolo efetivo de repressão às candidaturas ligadas ao crime organizado. "As instituições estão trabalhando em conjunto e com toda a dedicação nas eleições deste ano, para que tenhamos um pleito limpo, justo e eficaz, sem que condutas criminosas e intervenções ilícitas representem risco à normalidade do processo eleitoral", disse.



Para Henrique Figueira, a segurança do processo eleitoral e a desarticulação dessas organizações são os principais focos do pleito de 2024. "Estamos reunindo esforços com as forças de segurança pública para garantir ao cidadão um processo transparente e democrático", afirmou o presidente do TRE-RJ.