Cachorrão e Coreto são procurados por terem participado do assalto a uma agência do Banco do Brasil da TijucaDivulgação

Publicado 26/03/2024 18:43

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (26), um cartaz em busca de conseguir informações que levem ao paradeiro de Alexandre do Nascimento Marinho, conhecido como Cachorrão, de 42 anos, e de Caio Henrique Moura Silva, o Coreto, de 23. Segundo as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os dois estão envolvidos no assalto a uma agência bancária realizado em janeiro deste ano na Tijuca , na Zona Norte do Rio.

Ambos possuem um mandado de prisão em aberto, expedido pela 42ª Vara Criminal do Rio, pelo crime de roubo qualificado. Alexandre e Caio são acusados de participar da quadrilha que invadiu a agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Conde de Bonfim, no dia 25 de janeiro, que rendeu um segurança e o gerente que chegava para trabalhar. Na ação, os criminosos teriam roubado cerca de R$ 350 mil em dinheiro.

Nesta segunda-feira (25), agentes da DRF, junto com policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), prenderam Jean Dias Franco, na Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Ele é o segundo acusado de envolvimento no crime preso. Junto dele, os agentes encontraram o carro utilizado no assalto. De acordo com a Civil, Jean responde pelos crimes de roubo e associação criminosa.

Dois dias depois do crime, em 27 de janeiro, Jessi Silva Rangel, outro homem apontado como integrante do grupo, foi preso, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Ele foi detido com uma arma e munições. O homem responde pelos crimes de roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele já possuía anotações criminais por roubo a instituições bancárias, inclusive, em outros estados do país.

A localização dos outros integrantes do grupo criminoso podem ser enviados ao Disque Denúncia de forma anônima através da central de atendimento (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp (021) 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.