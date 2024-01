Assalto aconteceu na agência do Banco do Brasil da Rua Conde de Bonfim, na Tijuca - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 27/01/2024 17:16

Rio - Um dos suspeitos de participar do roubo a uma agência do Banco do Brasil na Tijuca , Zona Norte do Rio, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26) em Sepetiba, na Zona Oeste. O assalto causou um prejuízo de R$ 400 mil ao local.