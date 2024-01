Publicado 28/01/2024 00:00

Na manchete, Rio espera quase 800 mil turistas no Carnaval; feriado movimentará R$ 4 bi na economia carioca

Em Rio de Janeiro, Léo Santana, astro do Carnaval da Bahia, arrasta uma multidão com o seu bloco no Centro do Rio

Secretaria Municipal de Saúde vai distribuir 600 mil preservativos no Carnaval

Fé no Padim Ciço é a aposta da Unidos de Padre Miguel

Trancista que perdeu o braço festeja a chance de ganhar sua prótese definitiva da Grande Rio

Em Brasil, duas crianças morrem após fortes chuvas na Bahia

Em Ataque, Botafogo vence o Sampaio Corrêa e volta à liderança da Taça GB

Flamengo, com titulares, fica no empate em 1 a 0 no amistoso com o Orlando nos EUA. E também empata no Carioca sem gols com a Portuguesa, em Natal

Em D Mulher, confira dicas para aguentar a maratona dos blocos