Corpo foi encontrado em um canal no Anil, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 27/01/2024 18:59 | Atualizado 27/01/2024 21:00

Rio - Um corpo de um homem foi encontrado, na tarde deste sábado (27), dentro de um rio no Anil, na Zona Oeste do Rio. É o terceiro cadáver localizado na região desde a quinta-feira passada (25), dia em que os bairros de Rio das Pedras e Gardênia Azul sofreram com intensos confrontos.