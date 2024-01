Homens foram levados para a 19ª DP (Tijuca) - Divulgação

Publicado 28/01/2024 17:10

Rio - Três suspeitos de invadir e roubar a casa de uma família chinesa, em Vila Isabel, na Zona Norte, foram presos neste domingo (28). O trio tentou levar perfumes importados, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo (Segov), responsável pelo Programa Segurança Presente, agentes do Grajaú/Vila Isabel, os criminosos invadiram a residência localizada na Rua Teodoro da Silva e anunciaram o roubo. Uma prima da família estava em um quarto separado dos demais e conseguiu avisar a polícia.

Equipes do 6º BPM (Tijuca) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos chegaram ao local e prenderam um dos homens. Com ele, os policiais militares retomaram uma mochila com nove perfumes importados, 3.450 yuans (moeda corrente na China) em espécie, 235 euros, cinco libras (moeda do Reino Unido), 169 dólares, um cheque de R$ 3.395, R$ 10,7 mil em espécie, além de outros itens.

Os outros dois conseguiram fugir e se esconderam em um prédio ao lado. Com a ajuda do porteiro, os agentes do Segurança Presente fizeram a prisão deles. Segundo a Segov, o chefe da quadrilha é de São Paulo e revelou aos agentes que rouba chineses há mais de 11 anos. Ele informou que é costume das famílias orientais guardar dinheiro em espécie em casa.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). Os três vão responder por invasão de domicílio e tentativa de roubo.