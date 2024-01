Acidente aconteceu na altura do km 297, da BR-101, no viaduto de Manilha, em Itaboraí, Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 28/01/2024 17:30 | Atualizado 28/01/2024 17:31

Rio - O motorista do caminhão de combustíveis, que explodiu neste sábado (27), na BR-101, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio , morreu na tarde deste domingo (28). Everson Nunes Gonçalves, de 47 anos, estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, em estado gravíssimo.

O acidente aconteceu durante a madrugada de sábado, na altura de Manilha. O motorista dirigia o caminhão quando colidiu com um carro de passeio e tombou. Com o impacto, o líquido inflamável espalhou e explodiu, causando a interdição total da pista.

A explosão do caminhão aconteceu por volta das 6h, quando equipes da concessionária Arteris, que administra a via, já se preparavam para a remoção do veículo. A liberação total da pista só aconteceu às 18h10.

Os passageiros do carro de passeio não se feriram.