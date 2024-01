Furto de cabos causa superaquecimento em sistema elétrico da Light em Copacabana - Reprodução

Furto de cabos causa superaquecimento em sistema elétrico da Light em CopacabanaReprodução

Publicado 28/01/2024 16:33 | Atualizado 28/01/2024 22:31

Rio - Aproximadamente 15 mil pessoas ficaram sem energia neste domingo (28) por aproximadamente 12h, em Copacabana, na Zona Sul, por causa do furto de cabos na rede subterrânea da Light. Nas redes sociais, moradores relataram que o problema se prolongou durante a tarde. Por causa do problema, umaa peça que seria realizada no Teatro Claro Mais, na Rua Siqueira Campos, precisou ser cancelada. De acordo com a empresa, o fornecimento de energia para os clientes foi normalizado às 19h45. Apenas um condomínio permaneceu com o problema por causa de um transformador defeituoso.

Segundo a Light, o furto de cabos faz com que a energia demandada provoque superaquecimento e falhas no sistema elétrico. A companhia explicou que ainda não foi confirmado quando o crime aconteceu.

Em Copacabana, técnicos da empresa constataram que o roubo do material ocasionou uma sobrecarga no sistema elétrico e defeitos em dois pontos, nas ruas Rua Santa Clara e Figueiredo Magalhães.

Diversos moradores do bairro relataram nas redes sociais que ficaram sem energia em boa parte do dia. "Parte de Copacabana sem luz desde 8h da manhã, sinais de trânsito desligados e pessoas atravessando no meio dos carros - não tem UM guarda orientando. Vamos esperar alguém se machucar?", escreveu um internauta.



"Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e estamos em permanente contato com a Light, que não tem uma previsão de retorno da energia elétrica para a região e ainda está apurando o que causou a falha", anunciou em uma postagem a assessoria do Teatro Claro Mais, que teve de cancelar a apresentação do espetáculo "80: a Década do Vale Tudo - Doc. Musical".

Reparos

A Light informou que normalizou o fornecimento de energia em Copacabana às 19h45. Para o restabelecimento do serviço, a empresa precisou realizar uma intervenção de grande porte, mobilizando 22 equipes em campo, além de outros profissionais.



Apenas um condomínio permanecia sem energia e a Light trabalha na substituição do transformador que atende a este endereço. O equipamento queimou devido ao furto de cabos.

A empresa ressaltou que esta região específica possui índices altíssimos de qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia. "Uma ocorrência deste porte não é registrada há anos para o local e a interrupção de hoje aconteceu exclusivamente por conta do furto de cabos. Mesmo pequenos trechos de fiação ou componentes subtraídos são suficientes para causar estragos relevantes no sistema e interromper o fornecimento de energia. Isto porque, com o ato de vandalismo, a energia que é demandada passa por menos cabos e causa superaquecimento e falhas no sistema elétrico", explicou.

Dados de furto de cabos

Além de Copacabana, moradores da Rua Gonzaga Bastos, na Tijuca, na Zona Norte, também sofreram com falta de energia na manhã deste domingo (28) por causa de outro furto de cabos. Técnicos da Light seguem no local para recompor a rede elétrica e restabelecer o fornecimento.



O furto de cabos da rede subterrânea da Light aumentou, no comparativo entre 2022 e 2023, na cidade do Rio. No ano passado, mais de 16 mil metros de cabos de cobre foram furtados, o equivalente à quatro voltas completas na Orla de Copacabana.

O número representa um aumento de 160% em relação ao ano anterior, em que foram subtraídos pouco mais de 6 mil metros de fios. Em 2023, a companhia registrou 373 ocorrências, que deixaram 192.377 mil clientes sem luz por um tempo de quase duas horas. Os atos de vandalismo também fizeram com que a empresa gastasse quase R$ 4 milhões para recompor o material.