Keillysson Phelipe Santos de Souza, de 29 anos, foi preso na praia do Leblon neste domingo (28) - Divulgação

Publicado 28/01/2024 18:46

Rio – Keillysson Phelipe Santos de Souza, de 29 anos, foi preso na manhã deste domingo (28), na praia do Leblon, Zona Sul do Rio. Ele é um dos líderes de um grupo criminoso de Goiás e cumpria pena por tráfico de drogas, mas fugiu da prisão de Trindade-GO em outubro de 2023 e estava escondido na favela da Rocinha.

Segundo a Gerência de Inteligência da Polícia Penal de Goiás (PP-GO), foi feito um deslocamento até a cidade do Rio de Janeiro para fazer o reconhecimento do local. Assim, Keillysson foi identificado com seus familiares.

O diretor-geral da PP-GO, Josimar Pires, afirmou que virou recorrente a ida de criminosos de Goiás para favelas do Rio de Janeiro. Em novembro de 2023, uma operação realizada no Morro dos Prazeres , em Santa Teresa, também na Zona Sul, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra líderes do crime organizado goiano.

A ação teve o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar do Rio.