Tesouras, garfos e cortadores de unha estão entre os objetos apreendidosDivulgação / PMERJ

Publicado 28/01/2024 16:13

Rio – A Polícia Militar apreendeu um total de 245 objetos cortantes no segundo fim de semana de megablocos, no Centro do Rio. Facas, tesouras, estiletes, garfos e lâminas de barbear estão entre os itens confiscados, além de garrafas de vidro e um soco inglês.

Durante o Bloco da Lexa, realizado neste domingo (28) na Rua Primeiro de Março, foram apreendidos 68 objetos cortantes. Durante o Megabloco da Gold, que aconteceu no sábado (27), 177 itens foram confiscados.

Roubos e furtos no fim de semana de megablocos

Cinco pessoas foram presas por efetuar roubos com uma réplica de pistola na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, no sábado (27). Eles foram detidos por agentes do 5º BPM, que apreenderam a cópia da arma e celulares.

Ainda no sábado, uma mulher foi detida com 11 celulares e uma carteira com documentos e cartões de outra pessoa . Ela foi encaminhada para a 5ª DP (Mem de Sá) e autuada em flagrante por furto. O ocorrido foi próximo ao Megabloco da Gold.