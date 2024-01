Ao todo, 11 celulares e uma carteira com documentos e cartões de outra pessoa foram apreendidos na Rua Adherbal Madruga - Divulgação / PMERJ

Ao todo, 11 celulares e uma carteira com documentos e cartões de outra pessoa foram apreendidos na Rua Adherbal MadrugaDivulgação / PMERJ

Publicado 27/01/2024 20:09

Rio – Uma mulher foi detida com 11 celulares e uma carteira com documentos e cartões de outras pessoas na Rua Adherbal Madruga, no Centro do Rio, neste sábado (27). Ela foi encaminhada para a 5ª DP (Mem de Sá) e autuada em flagrante por furto. O ocorrido foi próximo ao Megabloco da Gold, que se concentrou na Rua Primeiro de Março.