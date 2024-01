Léo Santana durante Bloco da Gold, no Centro do Rio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Léo Santana durante Bloco da Gold, no Centro do RioPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 27/01/2024 10:19 | Atualizado 27/01/2024 15:31

Rio - O cantor Léo Santana, uma das grandes estrelas do Carnaval de Salvador, reuniu uma multidão no Centro do Rio, na manhã deste sábado (27), com o Bloco da Gold. Marcado para começar às 8h, o cortejo só teve início mesmo às 10h, na Rua Primeiro de Março, quando o artista subiu no trio elétrico e cantou sucessos como "Zona de Perigo", "Contatinho" e muitos outros. De acordo com a Riotur, o público chegou a 500 mil pessoas, superando a expectativa, que era de 150 mil.

"É um sonho antigo, muito antigo, que eu e a equipe LS estamos realizando. Sou muito grato a cada um de vocês que estão aqui. Nesse sábado, de manhãzinha, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas estão aqui nos prestigiando. Eu sou grato a cada a um de vocês, a todo povo nordestino que se encontra aqui, a todo povo carioca", agradeceu Léo Santana.

O cantor Ferrugem, que também se apresentou, exaltou a companhia do amigo: "É uma muita alegria estar cantando no bloco com o Léo". Marvvila, outra a cantar, também destacou a amizade. "Ele não é só um colega de trabalho, mas um amigo. É uma das melhores vozes do país."

A festa foi organizada pela empresa que representa o cantor baiano no Rio. O grupo já havia realizado blocos de sucesso na Barra da Tijuca, entre 2015 e 2017. Antes do início do cortejo, Alana Mendes, sócia da agência, falou sobre a parceria.

"Acho que para o Léo vai ser uma experiência nova, apesar dele já ser um grande artista do carnaval. O Rio ainda não teve um bloco oficialmente com um artista de Salvador e eu acho que ele deve estar mega ansioso, mega feliz. Ele foi quem escolheu fazer essa festa com a gente", contou a empresária.

Além do astro, um folião também estava realizando um sonho. O bombeiro civil Lucas Terra, de 29 anos, disse que já estava esperando por um show do cantor desde que começou a curtir o Carnaval no Rio, aos 15, quando o baiano lançou seu hit "Rebolation" ainda com a banda Parangolé.

"Esse bloco está bom demais. Esperei muito por esse momento. É muito raro podermos ver o Léo Santana, um cantor que eu sou muito fã. Também escuto bastante Ferrugem e Marvvila, mas o Léo Santana é f…”, disse, entusiasmado.

Se alguns vão pela música, outros preferem buscar um amor. "Espero curtir bastante, beijar muito na boca! É meu segundo carnaval solteiro e espero viver muito", contou o fotógrafo Emerson de Castro, de 23 anos.

A gari Suzana de Castro, 41, que estava com Emerson, contou que espera assistir ainda mais apresentações. "Eu quero muita curtição! Se possível, quero assistir todos os artistas. Como eu trabalho à noite, eu vim direto ver o Léo, volto para casa para dormir, porque foi pauleira", explicou.

O bloco, que passou pela Avenida 1º de Março, contou com diversas estruturas da Polícia Militar, que ficavam acima da multidão. Além disso, a via teve todos os acessos cercados com pontos de revista para evitar a entrada de itens que poderiam ser utilizados como arma. O presidente da Riotur, Ronnie Costa, afirmou que não houve grandes ocorrências em blocos da semana passada e a expectativa é de que o clima de festa continue.

"Acho que vai ser incrível, com conforto e segurança para o folião que escolheu vir para cá. Semana passada foi bem tranquilo, o Rio está cada vez se preparando melhor para os eventos. O Rio já tem essa característica de fazer grandes eventos e nosso desafio é melhorar a cada ano, cada carnaval, cada Réveillon… Foram 4 meses de planejamento e quem está nesse megabloco veio para se divertir. Quem veio fazer outra coisa, ficou barrado no lado de fora", disse Ronnie.

O recepcionista Anderson Borges, 46, está passando seu segundo carnaval como ambulante no Rio. Oferecendo água e refrigerante, ele contou que o público prefere cerveja, mesmo com a festa acontecendo na parte da manhã. Em seguida, ele vai seguir a multidão para um bloco na Praça Tiradentes.

"Estou com uma expectativa muito boa! Tem muito vendedor, mas estou esperançoso. Esse carnaval está sendo bom, por enquanto. Mesmo de manhã, o pessoal bebe! Tem muito vendedor, dá para todo mundo vender. Tenho uma estimativa de vender aproximadamente R$ 300 por bloco. Depois daqui, vou vender em um bloco na Praça Tiradentes. Tem outro que começa às 18h, mas não sei se vou", contou.



Ainda neste sábado, mais de 20 outros blocos do calendário oficial da prefeitura agitaram os foliões, como o Desliga da Justiça, na Praça Tiradentes, famoso pelas fantasias de super-heróis, o Imprensa Que Eu Gamo e o Nem Muda, Nem Sai de Cima.



O segundo fim de semana de megablocos na cidade terá, ainda, a presença da cantora Lexa neste domingo (28), também no Centro.