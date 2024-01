Prefeito Eduardo Paes visitou os barracões das 12 escolas de samba do Grupo Especial - Divulgação / Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 27/01/2024 22:01 | Atualizado 27/01/2024 22:05

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) visitou, neste sábado (27), os barracões das 12 escolas de samba que irão desfilar no Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em meio a samba e muita música, Paes destacou que o Carnaval deste ano promete.

"As escolas estão muito bonitas, o trabalho foi muito bem-feito e os carros estão gigantes. Será um Carnaval grandioso", disse o prefeito.

A visita foi realizada junto com o presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Ronnie Aguiar. Ambos vistoriaram os barracões da Cidade do Samba, na Gamboa, Região Portuária do Rio para conferir como estão os últimos detalhes da produção para o desfile deste ano.

No encontro, Paes e Ronnie conversaram com dirigentes, carnavalescos e representantes das 12 escolas de samba do Grupo Especial.

No dia 11 de fevereiro, desfilarão, em ordem, Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz. Já no dia 12 será a vez da Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Viradouro.