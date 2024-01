Polícia Civil prende homem acusado de estuprar a própria filha, de seis anos - Divulgação / PCERJ

Publicado 27/01/2024 15:25

Rio - Ademir Nunes do Santos, de 29 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (26) acusado de estuprar a própria filha, de 6 anos, no Parque Santa Clara, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. A avó da menina, mãe do estuprador, flagrou o crime após ver a criança com o pai no banheiro.

De acordo com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campos dos Goytacazes (Deam), em depoimento, a vítima contou que já sofreu abusos pelo menos umas dez vezes. Ainda segundo a polícia, Ademir aproveitava o momento em que a mãe da criança ia para a igreja para cometer os crimes. O casal estava separado há três anos, mas moravam no mesmo terreno.

O acusado, que presta serviços para o Fórum de Campos dos Goytacazes, fugiu da cidade após ser expulso de casa pela mãe. Ainda de acordo com a Polícia Civil, em negociação por telefone, o estuprador disse que não iria se apresentar na delegacia, pois teria saído sem destino e pretendia se matar.

Durante as investigações, o criminoso foi localizado no município vizinho de São Francisco de Itabapoana, onde ele tinha parentes e fugiu de bicicleta. Ademir foi detido com seu celular, cartão de banco e uma mochila com roupas, e foi encaminhado à Deam.